Bodrum'da Kral Yolu Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Kral Yolu Gün Yüzüne Çıktı

06.03.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz suyunun çekilmesiyle 3.500 yıllık Myndos kentine giden Kral Yolu ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunun çekilmesiyle 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden 'Kral Yolu', gün yüzüne çıktı. Yılın bu zamanlarında ortaya çıkan yol, havadan görüntülendi.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki ve Tavşan Adası'na kadar uzanan ve halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen tarihi sur yolları, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Yılın bu zamanlarında gün yüzüne çıkan ve 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden Kral Yolu, dronla görüntülendi. Çok sayıda yerli ve yabancı turist, Tavşan Adası'na giden Kral Yolu'nu görmek için Gümüşlük Koyu'na geldi. Turistler, Kral Yolu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, bazı vatandaşların bölgede kano yaptığı ve keyifli vakit geçirdiği görüldü.

'İZLEMEK KEYİF VERİCİ'

Manzaranın çok güzel olduğunu ifade eden Ezgi Elitaş, "İlk kez buraya geliyorum, deniz çekildiğinde kral yolunu gördüğümüzü öğrendim. Bayağı etkileyici, böyle bir şeye sahip bölgede olmak çok güzel. Bu manzarayı rahatlatıcı ve keyif verici" dedi.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Bodrum, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Kral Yolu Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Yusuf Yazıcı’nın acı günü Yusuf Yazıcı'nın acı günü
Sağlık ocağı inşaatında 3’üncü kattan düşen işçi öldü Sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşen işçi öldü
Galatasaray’ın Barış Alper planı tuttu Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 13:51:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kral Yolu Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.