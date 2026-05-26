Bodrum'da Kurban Bayramı Denetimleri Artırıldı

26.05.2026 15:17
Bodrum, Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırarak 500 bin kişilik misafir bekliyor.

MUĞLA'nın Bodrum' ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Plaka Tanıma Sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı arifesinde Torba Uygulama Noktası'nda hem asayiş hem de trafik bakımından denetimler artırıldı. Bu kapsamda, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek denetimlere katıldı. Kaymakam Sırmalı sürücülerle bayramlaşırken trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu ayrıca vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram edildi. Denetimlerin ise aralıksız devam edileceği belirtildi.

'500 BİN KİŞİYİ BEKLİYORUZ'

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Kurban Bayramı'nın Bodrum ilçemizde güvenli ve huzurlu geçmesi için tüm kurumlarımız tedbirleri almış bulunmakta. Kurban Bayramı'nın 9 günlük süresi boyunca 360'a yakın ekibimiz ve 1000'e yakın personelimiz görev almakta. Trafik ekiplerimiz, kontrol noktalarında trafik kurallarının takibini yapacaklar. 112 ekibi sayımızı arttırdık. Bodrum ilçemiz hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği bir ilçe. Bu kapsamda, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyoruz. Plaka Tanıma Sistemi'nden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında, ikinci konut ve yazlıklarda da doluluk oranı yüzde 90'lar civarında. Bütün misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Havalarda çok güzel, bizde bütün tedbirleri aldık" dedi.

MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de tatilcileri Bodrum'a davet edip, "Bodrum'a gelmek isteyen misafirlerimiz varsa otellerimizde yer mevcut. Misafirlerimizi bekliyoruz, bayramda güzel bir hava var, tesislerimizde hazır. Otellerimizde fırsatlar devam ediyor ve yaz boyunca da devam edecek. Bodrum herkese hitap ediyor. Ünlü isimlerin sahne alacağı oteller var bunun yanı sıra akşamları birçok mekanda eğlenceler oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
