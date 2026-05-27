Bodrum'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

27.05.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerle doldu; plajlar ve koylar kalabalıklaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gelen turistler, yeşil ile mavinin buluştuğu koylar ve kentin farklı noktalarındaki plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Tatil için Bodrum'u tercih edenler, turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerindeki plajlarda hareketliliği artırırken, günlük tekne turları da ilgi gördü.

Teknelerle denize açılan turistler, farklı koyların berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise su sporları yaptı.

Tatilcilerin güneşin ve denizin tadını çıkarmak için ziyaret ettiği koyların bazı kesimlerinde, sularının turkuaz renge bürünen hali havadan görüntülendi.

İlçede Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri de yoğunluk yaşanan yerlerden oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ilçe sakinleri de sahillerde vakit geçirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kantarmış, bu Kurban Bayramı'nda önceki yıllara göre özellikle yerli turist sayısında artış yaşandığını belirterek güzel bir bayram geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Turizm, Güncel, Bodrum, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Tarihi zafer Bundesliga’nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler Tarihi zafer! Bundesliga'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler
Torino, Emirhan İlkhan’ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD’nin kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi ABD'nin kadrosu belli oldu

19:15
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
18:57
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
18:47
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de oynamıştı Tolgay Arslan’dan futbola veda
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda
18:26
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
16:51
Yüksekova’da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 19:22:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.