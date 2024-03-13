Bodrum'da liselerde medya okur yazarlığı ve yeni nesil gazetecilik seminerleri düzenleniyor - Son Dakika
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Bodrum'da liselerde medya okur yazarlığı ve yeni nesil gazetecilik seminerleri düzenleniyor

Bodrum\'da liselerde medya okur yazarlığı ve yeni nesil gazetecilik seminerleri düzenleniyor

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bodrum'daki tüm liselerde 'Medya okur yazarlığı' ve 'Yeni nesil gazetecilik' konularıyla ilgili seminerler düzenleniyor. İlk seminer Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

13.03.2024 15:35
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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bodrum'daki tüm liselerde "Medya okur yazarlığı" ve "Yeni nesil gazetecilik" konularıyla ilgili seminer düzenlenmeye başladı.

İlk seminer Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nde 9. sınıflara yönelik iki ayrı sınıfta yapıldı. Seminere BGC Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Akay ve Selçuk Arslan katıldı.

Seminere lise öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, merak ettikleri tüm soruları da sorma fırsatı yakaladı.

İlk olarak konuşan gazeteci Selçuk Arslan, gazeteciliğin tanımı, haber yazım teknikleri ve haberciliğin tarihsel süreciyle ilgili öğrencilere bilgi aktardı.

Gazeteci Fırat Akay'da, dezenformasyonla ilgili mücadeleyi, haberin teyit süreciyle ilgili gelişimi ve haber kaynaklarının doğru okunmasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

BGC Başkanı Eren Ayhan ve Başkan Yardımcısı Ali Ballı da sahada günlük yaşanan haber kaynakları, haber süreci, haber çekim teknikleri ve yayınlanma süreciyle ilgili gelen soruları yanıtladı.

Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Okulu Müdürü İlyas Yılmaz, yapılan eğitim seminerinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Medya okur yazarlığı konusunda bu seminerin öğrencilere katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, "Biz de okulda öğrencilerimizin doğru bilgiye ulaşmaları adına, yapılan habercilik çalışmalarıyla ilgili sürekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Teyit konusunda tek bir kaynağa değil birçok kaynaktan okuma yapmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Ayhan da sosyal sorumluluk projesi kapsamında seminerlere başladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimize gazetecilikle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz, mesleğimizi anlatıyoruz. Onlara mesleğimizi aşılamaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum, Medya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da liselerde medya okur yazarlığı ve yeni nesil gazetecilik seminerleri düzenleniyor - Son Dakika

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