Bodrum'da mega yatın çarptığı motoryatın kaptanı: 'Bize vurmayı tercih etti' - Son Dakika
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Bodrum'da mega yatın çarptığı motoryatın kaptanı: 'Bize vurmayı tercih etti'

Bodrum\'da mega yatın çarptığı motoryatın kaptanı: \'Bize vurmayı tercih etti\'

Bodrum'un Yalıkavak açıklarında, ICE isimli mega yatın çarptığı A.MEY isimli lüks motoryatın kaptanı Cemal Demir, kazayı anlattı. Demir, kazanın büyük bir talihsizlik olduğunu belirterek, büyük teknenin birdenbire geldiğini ve bize çarptıktan sonra diğer teknelere vurmadan çıktığını söyledi. Kazada yaralanan olmazken, motoryatta büyük çapta hasar meydana geldi. Olayın ardından motoryattaki mürettebat ve turistler tahliye edildi.

31.08.2024 19:31
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ICE isimli mega yatın çarptığı A.MEY isimli lüks motoryatın kaptanı Cemal Demir, kazayı 'çok büyük talihsizlik' olarak niteleyip, "Birdenbire büyük teknenin geldiğini gördüm. Koya girdi ve iskele manevra yaparak yavaş yavaş döndü. Yavaş yavaş bize doğru geliyordu. Bu bir dümen kilitlenmesi değildi. Bize çarptıktan sonra iskele manevrayla diğer teknelere vurmadan çıkabildi. Genel anlamda teknik hata olabilir fakat verebileceği 2 karar vardı karaya değil de bize vurmayı tercih etti" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında meydan geldi. 90 metre uzunluğundaki ICE isimli mega yat, A.MEY isimli lüks motoryata çarptı. Kazada yaralanan olmazken, motoryatta büyük çapta hasar meydana geldi. Öte yandan, çarpışma anı ise başka bir teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, A.MEY isimli motoryattaki 5 mürettebat ile 7 yerli turisti tahliye ederek botlara aldı.

Öte yandan, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 150 milyon dolar değerindeki ICE isimli mega yat, 2015 yılında Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue'ye satılmıştı. Kaza anında Mangue'nin yatta olup olmadığı bilinmiyor.

'BU BİR DÜMEN KİLİTLENMESİ DEĞİLDİ'

A.MEY'in kaptanı Cemal Demir, 28 yıldır kaptanlık yaptığını belirtip, yaşanan kazayı anlattı. Kazayı 'çok büyük talihsizlik' olarak niteleyen Demir, "Bulunduğumuz yer Yalıkavak'taki Hacımehlem Koyu'dur. Çoğu tekne genelde buraya demir atar. Karaya 45 metre yaklaştık orası 15 metre civarında demir sahasıdır. Genel anlamda uygun görülen sarı halatları kullanırız, gündüz gözle görülebilsin diye. Geceleri bunları ışıklandırırız, diğer bot ve tekneler yanaştığında herhangi bir problem olmasın görebilsinler diye. Aynı zamanda demir atıldığı zaman geminin baş tarafında 'gündüz alameti' dediğimiz küreler kullanılır. Biz bunu da kullandığımız halde seyir halinde değildik. Birdenbire büyük teknenin geldiğini gördüm. Koya girdi ve iskele manevra yaparak yavaş yavaş döndü. Yavaş yavaş bize doğru geliyordu. O sırada demir atabileceği gibi bir manevra yaptı, bacasızdan duman çıktı ve daha çok atalate kalktı. Karaya gidebilirdi. Bu bir dümen kilitlenmesi değildi. Çünkü dümen kilitlenmesi böyle olmaz. Bize çarptıktan sonra iskele manevrayla diğer teknelere vurmadan çıkabildi. Genel anlamda teknik hata olabilir fakat verebileceği 2 karar vardı karaya değil de bize vurmayı tercih etti. Görmemiş olabilir, başka bir şeyle ilgilenmiş olabilir" dedi.

'ÇOK HIZLI GELDİĞİ İÇİN BİZİM HİÇBİR ŞEYE VAKTİMİZ KALMADI'

"Çok farklı boyutta ölümlü kaza da olabilirdi" diyen Kaptan Demir, "Misafirlerim yüzüyor olsaydı kendilerini kaybetmiş olacaktık. Denizde hiçbir şey şaka ve ihmale gelmez. Bu tarz teknelerde resetleme düğmeleri olur, niye kullanmadı bilmiyorum. Kornayla uyarı verse bize çok daha iyi olabilirdi. Belki kaçma fırsatımız olabilirdi. Çok hızlı geldiği için bizim hiçbir şeye vaktimiz kalmadı. Halatları kesmeye indim. İskele halatını yaralayabildim, sancak halatını kesebildim. Bunları yaparken bize çarpıp, geçti. Teknemizde 5 mürettebat ve 7 misafirimiz vardı. Yaralı olmadı çok şükür sadece küçük sıyrıklarla atlattılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan A.MEY isimli lüks motoryat, Yalıkavak Marina Çekek Alanı'na çekilerek hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cemal Demir, Bodrum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da mega yatın çarptığı motoryatın kaptanı: 'Bize vurmayı tercih etti' - Son Dakika

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