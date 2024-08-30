Bodrum'da Mega Yatın Motor Yata Çarpması Sonucu Hasar Oluştu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde mega yatın motor yata çarpması sonucu hasar oluştu.

Yalıkavak Mahallesi açıklarında, seyir halindeki "ICE" isimli mega yat, "AMEY" isimli motor yata arkadan çarptı.

Yaralanmanın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle yatlarda hasar oluştu.

Almanya'da 2005 yılında inşa edilen "ICE" isimli mega yatın, 14 misafir kapasitesine sahip 27 kişilik mürettebatıyla hizmet verdiği, yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunduğu öğrenildi.