Bodrum'da mendireğe çarpan Hemdemim adlı yattaki 2 mürettebat kurtarıldı

Bodrum'da mendireğe çarpan Hemdemim adlı yattaki 2 mürettebat kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 26 metrelik Hemdemim adlı yat, makine arızası nedeniyle mendireğe çarptı. Açığa çekildiği sırada su alarak büyük bölümü batan yattaki 2 mürettebat Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde mendireğe çarpan ve açığa çekildiği sırada su alarak büyük bölümü batan lüks yattaki 2 mürettebat kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 26 metrelik "Hemdemim" adlı özel yat, Bodrum Kalesi açıklarında demirleme manevrası yaptığı sırada makine arızası nedeniyle rüzgarın etkisiyle mendireğe çarptı.
Açığa çekildiği sırada su alan yatın büyük bölümü suya gömüldü. Türk bayraklı yattaki 2 mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Üst güvertesi su yüzeyinde kalan yatın kurtarılması için Liman Başkanlığı ile tekne kaptanının koordinasyonunda çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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