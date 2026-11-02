Bodrum'da gece boyu süren yağış 20 noktayı su altında bıraktı, sele kapılan araç denize ulaştı - Son Dakika
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Bodrum'da gece boyu süren yağış 20 noktayı su altında bıraktı, sele kapılan araç denize ulaştı

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Bodrum\'da gece boyu süren yağış 20 noktayı su altında bıraktı, sele kapılan araç denize ulaştı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde metrekareye 46 kilogram yağış düşmesiyle Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Mazı'da cadde ve sokaklar göle döndü. Su baskınlarından 17 ev ile 3 iş yeri etkilendi. Mazı Mahallesi'nde Hurma Deresi'nin taşmasıyla bir otomobil denize sürüklendi, ekipler kurtarma çalışması başlattı. Öğle saatlerinden itibaren yağışın yeniden etkili olması bekleniyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Derede sel sularına kapılan otomobil, denize sürüklendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı. Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan, özellikle gece etkisini arttıran yağış nedeniyle Yalıkavak-Türkbükü-Gündoğan-Mazı gibi noktalarda cadde ve sokaklar göle döndü.

9 MAHALLEDE 20 NOKTAYI SU BASTI

9 mahallede 17'si ev, 3'ü iş yeri olmak üzere 20 noktada su baskınları meydana geldi. Yoğun yağışla birlikte biriken sular nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yollar tekrar trafiğe açıldı.

DERE TAŞTI, OTOMOBİL DENİZE SÜRÜKLENDİ

Mazı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle Hurma Deresi'nin debisi yükseldi, 1 otomobil denize sürüklendi. İtfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler tarafından bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü.

YAĞIŞIN YENİDEN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

İlçede metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Bölgede özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın tekrar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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