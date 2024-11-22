Bodrum\'da Motoryat Karaya Sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıkta demirli motoryat kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi.
Ortakent Koyu'nda demirli, yaklaşık 20 metrelik "Queen's" isimli motoryatın halatı, dün etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle bağlı bulunduğu yerden koptu.
Motoryat, sahile sürüklendikten sonra karaya oturdu.
Kıyıdaki direğe bağlanarak sabitlenen yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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