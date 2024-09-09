Bodrum\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosikletten yola düşen ve arkasından gelen motosikletin üzerinden geçtiği Şakir Can Katan (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, Katan'ı ezdikten sonra kontrolünü kaybedip düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Z.G.'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bitez Kavşağı'ndan Konacık Zabıta kavşağı yönüne giden Şakir Can Katan idaresindeki 48 ASM 497 plakalı motosiklet kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Arkasından gelen Z.G. yönetimindeki 31 AOZ 300 plakalı motosiklet, yere düşen Katan'ın üzerinden geçtikten sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Şakir Can Katan ve Z.G., Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) kanal açma biriminde çalışan evli, 1 çocuk babası Katan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, Z.G. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Katan'ın katıldığı bir düğünden evine dönerken meydana geldiği öğrenilen kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.