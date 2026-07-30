Bodrum\'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Kadir Kılıç (23) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Kılıç'ın kontrolünü yitirdiği 13 ABF 069 plakalı motosiklet devrildi. Kazada Kılıç, ağır yaralandı. Çevredekilerin İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kılıç Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.