Bodrum'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bodrum\'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü 23 yaşındaki Kadir Kılıç yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Kadir Kılıç (23) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Kılıç'ın kontrolünü yitirdiği 13 ABF 069 plakalı motosiklet devrildi. Kazada Kılıç, ağır yaralandı. Çevredekilerin İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kılıç Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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