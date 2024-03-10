Muğla'nın Bodrum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Altunkaya'nın (30) kullandığı 48 AHS 051 plakalı motosiklet, Kızılağaç-Bodrum kara yolunda karşı yönden gelen ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Altunkaya, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Altunkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Motosiklet-Tır Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sanatçı Mustafa Ceceli, AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar'ın daveti üzerine Kemalpaşa ilçesinde konser verdi. Ceceli, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlardan Atar'a destek vermelerini istedi ve 31 Mart'tan sonra daha fazla sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Başkan adayı Atar ise Kasapoğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesindeki konutlara ilişkin, "440 bin hak sahipliği var. 46 binini bugün itibarıyla teslim etmiş durumdayız. Yani bir yıl gibi bir süre geçti, 46 bin konut teslim edildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Onlarca araç mahsur kaldı ancak vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karayolları ekipleri ise yolları açmak için müdahale etti.
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Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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