Bodrum'da Muharrem Ayı Etkinliklerinde Aşure Lokması Paylaşıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Muharrem Ayı Etkinliklerinde Aşure Lokması Paylaşıldı

29.06.2026 10:36  Güncelleme: 11:23
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Bodrum'da Muharrem ayı kapsamında düzenlenen aşure etkinliklerinde vatandaşlar bir araya geldi. Eren Dede Türbesi ve Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi'nde gerçekleştirilen programlara kaymakam, belediye başkanı ve STK temsilcileri katıldı.

(MUĞLA) - Bodrum'da Muharrem ayı kapsamında düzenlenen aşure etkinlikleri vatandaşları bir araya getirdi. Eren Dede Türbesi ve Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi'nde gerçekleştirilen programlarda birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları aynı sofrada yaşatıldı.

Bodrum Belediyesi, Muharrem ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlediği lokma paylaşım programlarıyla da vatandaşları bir araya getirdi.

Cem Vakfı Bodrum Şubesi tarafından Turgutreis Sabancı Parkı içerisinde bulunan Eren Dede Türbesi'nde aşure etkinliği gerçekleştirildi. Programda vatandaşlarla bir araya gelinerek lokmalar paylaşıldı. Ardından Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi'nde düzenlenen programda aşure ikramında bulunuldu.

Etkinliklere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Muharrem oruçlarının ardından gerçekleştirilen buluşmalarda birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duyguları aynı sofrada yaşatıldı. Muharrem ayının manevi ikliminin paylaşma, hoşgörü ve dayanışma duygularını güçlendirdiği etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muharem ayının bereketini birlikte yaşadıklarını ifade ederken birlik ve dayanışma duygularının güçlendiği programlarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Muharrem Ayı Etkinliklerinde Aşure Lokması Paylaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Muharrem Ayı Etkinliklerinde Aşure Lokması Paylaşıldı - Son Dakika
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