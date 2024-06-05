Muğla Bodrum'da öğrenciler çevre temizliği için çalışma yaptı - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da öğrenciler çevre temizliği için çalışma yaptı

Muğla Bodrum\'da öğrenciler çevre temizliği için çalışma yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mazı sahilinde, Yukarımazı İlkokulu ve Özcan Duran Karagöl Ortaokulu öğrencileri, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mazı Muhtarlığı işbirliğiyle temizlik etkinliği düzenledi. Etkinlikte, öğrenciler sahili temizleyerek çevre temizliğine katkıda bulundu. Mazı Mahalle Muhtarı Müjdat Yakar ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik de etkinliğe katıldı ve öğretmenlere teşekkür etti.

05.06.2024 14:41
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, çevre konusunda farkındalık oluşturmak için Mazı sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mazı Muhtarlığı işbirliğiyle Mazı Mahallesi'ndeki sahilde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Yukarımazı İlkokulu ile Özcan Duran Karagöl Ortaokulu öğrencileri Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde sahili temizleyerek çevre temizliğine katkıda bulundu.

Çocuklara ve vatandaşlara çevre temizliği ve doğanın korunması ile ilgili farkındalık kazandırmayı amaçlayan etkinliğe, Mazı Mahalle Muhtarı Müjdat Yakar ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik de katıldı.

Kanik, "Bu birlikteliği sağladığı için öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte temizledik hep birlikte temiz tutmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA

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