Bodrum'da 1400 öğrenciye sıfır atık eğitimi

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, sıfır atık eğitim programı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kapsamlı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından öğrencilerin çevre bilinci kazanması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinmesi hedefiyle sıfır atık eğitimi verildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yürütülen program kapsamında toplam 14 okulda bin 400 öğrenciye verilen eğitimin yanı sıra 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etmek isteyen 7 ilkokuldan toplam 225 öğrenciye tesis tanıtımı yapıldı.

TALEP HALİNDE EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Çevre teknikerleri Filiz Hekimoğlu ve Zeynep Uyar Yabacı tarafından verilen eğitimlerde; karışık ambalaj atıklarının toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde tehlikeli atıklar, atık piller, elektrikli ve elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ile atık ilaçların çöpe karışması durumunda çevreye verebileceği zararlar detaylı olarak ele alındı. Ayrıca vatandaşların atıklarını ayrıştırarak teslim edebildiği Bodrum Belediyesi ait 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde bulunan 14 farklı atık grubunun nasıl biriktirildiği ve geri dönüşüme nasıl kazandırıldığı öğrencilere aktarıldı. Sıfır atık eğitimi alan öğrencilere, su ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla toplam bin 525 adet perlatör dağıtımı gerçekleştirildi. Mevcut eğitim programının tamamlanmasına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sıfır atık eğitimi talebinde bulunan okullar olması halinde, eğitim öğretim yılı sonuna kadar okullarda ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde eğitimlerin devam edebileceği ifade edildi.