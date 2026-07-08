Bodrum'da ortak işgal denetimi sürüyor - Son Dakika
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Bodrum'da ortak işgal denetimi sürüyor

08.07.2026 17:46  Güncelleme: 19:11
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Bodrum Belediyesi ve İlçe Emniyeti, kamuya açık alanlardaki işgalleri önlemek için Yalıkavak, Turgutreis ve Gündoğan'da denetimlerini ikinci gününde sürdürdü. Malzemeler yediemine götürülürken, karavan ve motosikletlere cezalar kesildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kamuya açık alanlardaki işgalleri önlemek amacıyla yürüttüğü ortak denetimler ve düzenleme çalışmaları, ikinci gününde Yalıkavak, Turgutreis ve Gündoğan mahallelerinde devam etti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde dün başlatılan denetim ve düzenleme çalışmaları, bugün de Yalıkavak, Turgutreis ve Gündoğan mahallelerinde sürdürüldü.

Kamuya açık alanların düzenli ve güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan ortak çalışmada ikinci gün denetim ve uygulamaları; Turgutreis Mahallesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mehmet Hilmi Caddesi, Beyoğlu Caddesi ve Şehit Kenan Aybey Caddesi'nde yapıldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde Çökertme Caddesi, Şeyhül İslam Ömer Lütfü Caddesi, Koray Yılmaz İş Merkezi etrafı ve Tahsildar İbrahim Sokak'ta çalışmalar yapılırken; Gündoğan Mahallesi'nde Şehit Uğur Öztop Caddesi, Atatürk Caddesi ve sahil şeridinde düzenleme işlemleri devam etti.

Uygulama kapsamında uyarılar sonrası kendilerine ait malzemeleri almayan işletme sahiplerinin malzemeleri, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinin araçlarına yüklenerek yediemine götürülmek üzere alandan uzaklaştırıldı.

Ayrıca Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği'nin 6. maddesi 68. bendi gereğince belirlenen alan dışına park yapan karavanlara da uyarılar yapılırken bazı uygunsuz park ve kaldırım işgali yapan motor kullanıcılarına da cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetim ve uygulama çalışmalarının yıl boyunca süreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Turgutreis, Güvenlik, Gündoğan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da ortak işgal denetimi sürüyor - Son Dakika

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