Bodrum\'da Otelleri Ayıran Demir Kapı Söküldü

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 otelin sahilini ayıran demir kapı, Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri tarafından söküldü. Sahil, eski haline getirildi.

Bodrum Kadıkalesi'nde 2018'de iki farklı otelin sahilini ayırmak için demir kapı yapıldı. İki otel arasındaki kapıdan rahatsız olan kişiler, duruma tepki gösterdi. Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarla harekete geçti. Demir korkuluklar söküldü, sahil eski haline getirildi.