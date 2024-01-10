 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tali yoldan çıkan otomobille çarpışan cip, savrularak takla attı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada ağır hasar olan cip ve otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışı, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum\'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı
10.01.2024 - 23:15,
Abone Ol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tali yoldan çıkan otomobille çarpışan cip, savrularak takla attı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tali yoldan ana caddeye çıkan Gökhan A. yönetimindeki 48 ABL 842 plakalı otomobil, seyir halinde olan Kerem Ege Ş. yönetimindeki 48 EG 620 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, takla atarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, cip sürücüsü Kerem Ege Ş. ile otomobilde bulunan Bilen A. ve 5 yaşındaki Furkan Ali A., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada ağır hasar olan cip ve otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışı, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Atatürk Bulvarı, Konacık, Bodrum, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:58:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement