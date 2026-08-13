Bodrum\'da otomobil yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı yol kenarına çekti.

Kısa süre sonra alevler otomobilin büyük bir kısmını sardı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bu arada yangın sırasında yakındaki başka bir araçta ve bir işletmede de ufak çapta hasar oluştu.