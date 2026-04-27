Bodrum'da Perde, "Cambazın Cenazesi" ile Kapandı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezonun son oyunu "Cambazın Cenazesi" ile izleyici karşısına çıktı.

Yıl boyunca birbirinden farklı oyunlar sahneleyen Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sanat dolu bir yılın ardından sezonu güçlü bir finalle kapattı. "Cambazın Cenazesi" adlı oyun, tiyatroseverlerden beğeni topladı.

İki yılda 13 farklı oyun, bin 842 seyirci

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından yerel tiyatronun gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen ortak projeler kapsamında son iki yılda 13 farklı oyun, 21 gösterim ile bin 842 seyirciye ulaşıldı. Sahne kiralama kapsamında da toplam 57 farklı oyunla sahnesinde izleyiciyle buluştu.

Belediye Başkanı Sayın Tamer Mandalinci, "Bodrum Belediyesi olarak sanatın her alanına temas etmeye ve sanatçılarımızın yanında olacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Kentimizin kültürel ve sanatsal yaşamını zenginleştiren bu kıymetli çalışmalardan dolayı tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize, emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan izleyicilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Şehir Tiyatrosu, yeni sezon hazırlıklarına kısa bir aranın ardından başlayacak. Gelecek sezonun etkinlik takvimi ve tiyatroya ilişkin tüm güncel duyurular, Bodrum Belediyesi'nin resmi iletişim kanalları ile sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların bilgisine sunulacak.