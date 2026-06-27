Bodrum\'da Plajlar Dolup Taştı

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm kentinde hareketlilik yaşandı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı ise 24,5 derece ölçüldü. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Tatilcilerden bazıları şezlong ve şemsiye altında güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise plajda oyun oynadı. Kumbahçe ve Paşatarlası başta olmak üzere yarımadanın güney sahilleri Gümbet, Bitez, Ortakent ile kuzey sahilleri Türkbükü, Yalıkavak ve Torba plajlarında yoğunluk yaşandı. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte plajlarda yoğunluğun daha da arttığı görüldü.