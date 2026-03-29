Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları

29.03.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da etkili sağanak sonucu 50 kg yağış düştü; su baskınlarına karşı tahliye çalışmaları yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanakta metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Öte yandan, bazı ev ve iş yerlerini su basarken belediye ekiplerince su tahliye çalışmaları yapıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresinde sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da dün sağanak gün boyu etkili olurken, gece saatlerinde ise şiddetini arttırdı. Türkbükü, Mumcular, Müsgebi mahallerinde ev ve depo olmak üzere toplam 6 noktada su baskınları yaşandı. Bodrum Belediyesi ekiplerince su basan noktalarda su tahliyesi ve temizlik çalışmaları yapıldı. Bunun yanı sıra belediye ekiplerince yoğun su birikintilerinin olduğu noktalarda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı. Son 24 saatte ise metrekareye 50 kilogram yağış düştü.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 13:39:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.