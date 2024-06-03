Bodrum'da sahipsiz köpek saldırısıyla korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Bodrum'da sahipsiz köpek saldırısıyla korku dolu anlar yaşandı

Bodrum\'da sahipsiz köpek saldırısıyla korku dolu anlar yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ilkokul öğrencisi, okul bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kurtulan öğrenci, korku ve travma yaşamaktadır. Veliler ve mahalle sakinleri, okul çevresinde dolaşan köpekler nedeniyle endişe içindedir ve yetkililerden yardım talep etmektedir.

03.06.2024 11:09
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde okulun bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ikinci sınıf öğrencisi Duru Fidanboylu, yaşadığı korkuyu üzerinden atamıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Karaova Mahallesi'nde yaşayan ve buradaki ilkokulda eğitim gören 7 yaşındaki Fidanboylu, 24 Mayıs'ta okulun bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Yardıma koşan bir velinin müdahalesiyle köpekten kurtulan öğrenci, bölgeye yakın sağlık ocağına götürüldü. Karın ve bel bölgesinde ısırık ve derin pati izleri oluşan küçük kız, büyük korku yaşadı. Saldıran köpek ile beraberindeki bir köpek, ekiplerce belediyenin geçici hayvan barınağına götürüldü.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Duru Fidanboylu, okulun bahçesinde gezdiği sırada köpeğin saldırısına uğradığını, bir velinin yardımıyla kurtulduğunu söyledi.

Saldırı nedeniyle çok korktuğunu belirten Fidanboylu, karnında izlerin olduğunu ifade etti.

Fidanboylu, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını dile getirdi.

Baba Hüseyin Fidanbolu ise kızının yaralanması nedeniyle çok endişelendiğini belirterek, insanların okul çevresine mama bırakmlarını, burayı hayvanların yaşam alanları olarak algılamalarına neden olmalarını doğru bulmadığını söyledi.

Herkesin kendi evinin önünde köpeğini beslemesi gerektiğini ifade eden Fidanboylu, "Aynı gün aynı okulda iki vaka daha yaşanmış. İki çocuk daha köpeğin saldırısına uğramış. Konu adli vaka oldu. Ben kızıma devlet hastanesinde kuduz iğnesi vurduruyorum. Üç iğnesi daha yapılacak. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, evin bahçesine bile çıkartsam köpek sesi duyduğunda koşarak eve geliyor. Evden çıkmak bile istemiyor. Benim bir günde dört kez Bodrum'a gidip gelmem 2 bin lira. Biz maddi durumu iyi olmayan insanlarız." diye konuştu.

Hüseyin Fidanboylu, sahipsiz köpeklerle ilgili sorunun çözülmesini istedi.

Anne Ayten Fidanboylu da yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirerek, sahipsiz hayvanların toplanmasını istediğini kaydetti.

Kimsenin çocuğunun canının yanmasını istemediğini kaydeden Fidanboylu, "Hayvanları seviyoruz sahip çıkılsın, beslensin ama okul çevresinde ve bahçesinde değil. Bu konuda önlem alınsın. Hiçbir çocuğa da zarar vermesin istiyorum. Kızım köpek sesi duysa koşarak eve geliyor, korkuyor. Psikolojisi bozuldu. Okula getirdim ama çevrede köpekler olduğu için bırakıp gidemiyorum, aklım hep onunla. Tüm günümüzü okulda geçirmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Öte yandan, bazı mahalle sakinleri ve veliler de okul çevresinde dolaşan köpekler nedeniyle çok tedirgin olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA

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