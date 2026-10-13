Bodrum\'da sahte dolar hazırlığındaki zanlı tutuklandı, 46 bin 200 dolar ele geçirildi

Bodrum'da sahte dolar hazırlığındaki zanlı tutuklandı, 46 bin 200 dolar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlanan zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının iş yerinde yapılan aramada 46 bin 200 sahte dolar ele geçirildi, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalışırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında M.Y'nin piyasaya sahte dolar sürme hazırlığında olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 46 bin 200 sahte dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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