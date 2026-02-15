Bodrumlular, Sevgililer Günü'nde Fatma Turgut ile Buluştu - Son Dakika
Bodrumlular, Sevgililer Günü'nde Fatma Turgut ile Buluştu

15.02.2026 14:27  Güncelleme: 16:24
Bodrum Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Fatma Turgut'un konserine ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, etkinlikte vatandaşlara güller ve hediyeler dağıttı. Belediye Meydanı, aşkla süslenerek kutlamalara hazırlandı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında sanatçı Fatma Turgut, Belediye Meydanı'nda sahne aldı.

Bodrum Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında gün boyu süren bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Meydanı, kutlamalar çerçevesinde Fatma Turgut konserine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesinde, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan güller, balonlar ve hediyeler Mandalinci tarafından alandaki vatandaşlara dağıtıldı.

Mandalinci, günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

"Siz kıymetli Bodrumlulara çok daha iyi hizmet verebilmek adına ben ve çalışma arkadaşlarım gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlere sevdalı bir kardeşiniz olarak söz veriyorum ki yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bu akşam gökyüzünü sevgiyle, aşkla ve müzikle dolduracağız; bu güzel enerjiyi Bodrum'dan Ege'ye, Ege'den de tüm Türkiye'ye taşıyacağız. Başta değerli sanatçımız Fatma Turgut ve ekibi olmak üzere herkese ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sevgililer Gününüz kutlu olsun."

Meydanda 14 Şubat düzenlemesi

Bodrum Belediyesi tarafından özel günlerde farklı konseptlerle düzenlenen Belediye Meydanı, 14 Şubat Sevgililer Günü için de hazır hale getirildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde hazırlanan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince süslenen kalp şeklindeki dekoratif fotoğraf stantlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca 14 Şubat'a özel olarak giydirilen Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet aracı da ilgi odağı oldu. Öte yandan Belediye Meydanı ile Barış (İskele) Meydanı arasında kurulan stantlar da Sevgililer Günü'ne özel birçok hediyelik eşyayı vatandaşlarla buluşturdu.

Kültür Meydanı'nda Kermes

Etkinlikler kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde Çarşı Mahallesi Kültür Meydanı'nda kermes düzenlendi. Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi ve Üreten Kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı kermes, 15 Şubat Pazar günü (bugün) de ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA

