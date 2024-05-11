Bodrum'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bodrum\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri aramaya devam ediyor.

11.05.2024 12:53
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahın da kullanıldığı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel araçlarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Onur D. (30) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan F.T. ve O.K'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Onur D'nin cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis yaptığı çalışmada, olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin kullandığı aracı Yalıkavak Değirmenler mevkisinde terk edilmiş halde buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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