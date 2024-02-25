Muğla Bodrum'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Bodrum'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla Bodrum\'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ş.A, Ercan P'ye tabancayla ateş etti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis soruşturma başlattı. Yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

25.02.2024 19:49  Güncelleme: 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ş.A, Ercan P'ye tabancayla ateş etti.

Şüpheli olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ercan P, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Bodrum'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 19:58:22. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement