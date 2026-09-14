Bodrum'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Bodrum\'da \'Sokaklar Güvende\' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Sokaklar Güvende' operasyonunda tefecilik, yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarına karıştığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 'tefecilik', 'yağma', 'dolandırıcılık' ve 'uyuşturucu madde temini' suçlarına karıştığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında mağdur H.E.'nin tefecilik yoluyla borçlandırılması, borcun yağma yoluyla tahsil edilmesi amacıyla darbedilmesi, arsasının imara açılacağı vaadiyle dolandırılması ve uyuşturucu madde temin edilmesi olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 8 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, bugün şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 havalı tüfek, 2 bıçak, 1 teleskopik cop, 6 senet, 1 çek, 1 çek fotokopisi, 1 çek ekran görüntüsü, 1 not kağıdı, 2 banka dekontu, 5 banka dekont görüntüsü ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda S.C., A.A.Ö., C.S., Y.E., C.K., S.Ö. ve N.A. gözaltına alındı. Firari H.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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