Bodrum\'da Su Alan Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin İçmeler Koyu'nda su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne, İçmeler Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı.
Teknedeki 6 kişi kurtarıldı.
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