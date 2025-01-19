Bodrum'da Su İsale Hattı Patladı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu yolda göçük meydana geldi, bir evi su bastı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda büyük çukur oluşurken, çıkan tazyikli su bir süre boşa aktı. Patlama nedeniyle bir evi de su bastı.

İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Ekiplerce hattın tamiri için onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan, patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, patlama anı ile park halindeki otomobilin sahibi tarafından bölgeden uzaklaştırılması yer alıyor.