Bodrum'da Süpermarket Kavgası: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da Süpermarket Kavgası: Şüpheli Tutuklandı

Bodrum'da süpermarkette tartışma sonrası kasiyer kadını darbeden A.K. tutuklandı.

02.05.2025 21:40
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde süpermarkette çalışan kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Turgutreis Mahallesi'ndeki süpermarkette çalışan A.K. ile B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aynı markette çalışan A.K., kasiyer kadının boğazını sıkarak darbetti. Kadının şikayetçi olması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarmanın gözaltına aldığı A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, aralarında daha önce de tartışma yaşanan B.D'yi müdür gibi davranarak personele talimat verdiği için uyardığını ancak kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, B.D'yi dövmediğini söylediği öğrenildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Süpermarket Kavgası: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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