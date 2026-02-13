Bodrum'da Taşan Göletteki Balıklar Yola Saçıldı

TAŞAN GÖLETTEKİ BALIKLAR YOLA SAÇILDI

Bodrum'da etkili olan sağanakla birlikte Mumcular Mahallesi'ndeki su seviyesi yükselen bir gölet, taştı. Göletteki balıklar, taşkın nedeniyle çevreye yayılan suyla kara yoluna dağıldı. Su dolu yolda yüzen balıklar, vatandaşlar tarafından yakalandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),