Bodrum'da turist yoğunluğunda güvenlik önlemleri - Son Dakika
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Bodrum'da turist yoğunluğunda güvenlik önlemleri

Bodrum'da polis ve zabıta ekipleri, turist yoğunluğu olan bölgelerde hanutçuluk ve dilencilik ile ilgili konular başta olmak üzere güvenliğe yönelik ortak uygulama gerçekleştirdi.

29.07.2024 13:03  Güncelleme: 13:37
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(MUĞLA)- Bodrum'da polis ve zabıta ekipleri, turist yoğunluğu olan bölgelerde hanutçuluk ve dilencilik ile ilgili konular başta olmak güvenliğe yönelik ortak uygulama gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü, turizm yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ortak çalışma yürütüyor. Bu kapsamda hanutçuluk, dilencilik, genel asayiş, seyyar satıcı ve şüphe uyandıran şahıs ve durumlara yönelik uygulama yapılıyor. Çarşı Mahallesi genelinde denetim yapan ekipler, farklı mahallelerde de uygulamalarına devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da turist yoğunluğunda güvenlik önlemleri - Son Dakika

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