Bodrum'da turist yoğunluğunda güvenlik önlemleri

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(MUĞLA)- Bodrum'da polis ve zabıta ekipleri, turist yoğunluğu olan bölgelerde hanutçuluk ve dilencilik ile ilgili konular başta olmak güvenliğe yönelik ortak uygulama gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü, turizm yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ortak çalışma yürütüyor. Bu kapsamda hanutçuluk, dilencilik, genel asayiş, seyyar satıcı ve şüphe uyandıran şahıs ve durumlara yönelik uygulama yapılıyor. Çarşı Mahallesi genelinde denetim yapan ekipler, farklı mahallelerde de uygulamalarına devam edecek.