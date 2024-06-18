Bodrum'da Turizm Zabıtaları Göreve Başladı - Son Dakika
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Bodrum'da Turizm Zabıtaları Göreve Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonuna bağlı olarak artan nüfus ve turist taleplerine cevap verebilmek amacıyla turizm zabıtaları göreve başladı. Zabıtalar, Bodrum'un turistik cazibesini korumak, tatilcilerin güvenliğini sağlamak ve kurallara uyulmasını denetlemek için sahillerde ve yabancı misafirlerin yoğun olduğu bölgelerde hizmet verecek. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, zabıtaların vatandaşların ve misafirlerin güvenliği için aktif olarak görev yapacaklarını belirtti ve Bodrum'un doğal güzelliklerini koruyarak keyifli ve huzurlu bir tatil ortamı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

18.06.2024 14:03
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm zabıtaları göreve başladı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuna bağlı olarak artan nüfusla birlikte kentin daha güvenli hale gelmesi ve taleplerine rahatlıkla cevap verilebilmesi için turizm zabıtaları göreve başladı.

Turizm zabıtaları, Bodrum'un turistik cazibesini korumak ve tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sahillerle, yabancı misafirlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hizmet verecek.

Ekipler kurallara uyulmasını sağlamak, çevre temizliğini denetlemek ve misafirlerin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olmak için yaz sezonu boyunca faaliyette bulunacak.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zabıtaların, vatandaşların ve misafirlerin güvenliği ve konforu için sahada aktif olarak görev yapacağını söyledi.

Turistlerin karşılaştığı sorunlara hızlı ve etkili çözümler sunmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Mandalinci, "Zabıtalarımızı gürültü kirliliğini engellemek, motorlu araçların giremeyeceği yerlere hızla müdahalede bulunmasını sağlamak ve özellikle çevre kirliliği mücadelesine dikkat çekmek için bisikletli olarak görevlerine başlattık. Bodrum'un doğal güzelliklerini koruyarak herkes için keyifli ve huzurlu bir tatil ortamı oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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