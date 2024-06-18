Bodrum'da Turizm Zabıtaları Göreve Başladı

Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm zabıtaları göreve başladı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuna bağlı olarak artan nüfusla birlikte kentin daha güvenli hale gelmesi ve taleplerine rahatlıkla cevap verilebilmesi için turizm zabıtaları göreve başladı.

Turizm zabıtaları, Bodrum'un turistik cazibesini korumak ve tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sahillerle, yabancı misafirlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hizmet verecek.

Ekipler kurallara uyulmasını sağlamak, çevre temizliğini denetlemek ve misafirlerin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olmak için yaz sezonu boyunca faaliyette bulunacak.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zabıtaların, vatandaşların ve misafirlerin güvenliği ve konforu için sahada aktif olarak görev yapacağını söyledi.

Turistlerin karşılaştığı sorunlara hızlı ve etkili çözümler sunmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Mandalinci, "Zabıtalarımızı gürültü kirliliğini engellemek, motorlu araçların giremeyeceği yerlere hızla müdahalede bulunmasını sağlamak ve özellikle çevre kirliliği mücadelesine dikkat çekmek için bisikletli olarak görevlerine başlattık. Bodrum'un doğal güzelliklerini koruyarak herkes için keyifli ve huzurlu bir tatil ortamı oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.