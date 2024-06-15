Bodrum'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği Düzenlendi

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğinde Bitez Üç Fidan Parkı'nda 10. Uluslararası Yoga Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Hindistan Başkonsolosu ve Bodrum Belediyesi yetkilileri katıldı.

15.06.2024 12:35
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğinde Bitez Üç Fidan Parkı'nda 10. "Uluslararası Yoga Günü" etkinliği düzenlendi

10. Uluslararası Yoga Günü Etkinliği, Bitez Üç Fidan Parkı'nda Hindistan Başkonsolosu Shri Mijito Vinito ve Başkan Mandalinci'yi temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu'nun katılımıyla yapıldı.

2024 Uluslararası Dünya Yoga Günü kutlamalarına verdikleri destek için Bodrum Belediyesi'ne teşekkür eden Başkonsolos Shri Mijito Vinito, "Bugün Bodrum'da ikinci kez Uluslararası Dünya Yoga Gününü kutluyoruz ve bunu geleneksel bir etkinlik haline getirmeyi dört gözle bekliyoruz. Tüm Türk dostlarımıza Hindistan'ın havasını getirebilmek için Bodrum'da daha fazla etkinlik yapmayı umuyoruz" dedi.

Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu da  "Dünya genelinde ilgi ile takip edilen yogaya dair farkındalığı artırmak amacıyla her yıl Dünya Yoga Günü kutlanıyor. Bugün burada bu özel günü hep birlikte kutluyor olmaktan mutluluk duyuyor, yoganın sağlık, mutluluk ve barışı temsil eden bir araç olarak daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Programda katılımcılara Yoga Günü'ne özel tişört dağıtıldı. Hediye ve plaket takdiminin sonrası etkinliğe geçildi.

Kaynak: ANKA

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