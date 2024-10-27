Bodrum\'da Yaban Domuzları Beslendi

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Bodrum'da aç kalan domuzları elleriyle beslediler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzlarını elleriyle beslediler.

Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede aç kalan yaban domuzlarının yiyecek aradığını gören Mustafa Akman ve arkadaşı İrem Çevikel, harekete geçti. Domuzların yaklaşmasını bekleyen iki arkadaş, yanlarında getirdikleri yaş mamayı hayvanlara verdi. O anları cep telefonlarıyla kaydeden Akman ve Çevikel, domuzların mamayı yemesi görenleri şaşırttı.