Bodrum\'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.