Bodrum\'da Yarı Batık Tekne Kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yarı batık halde bulunan balıkçı teknesindeki 7 kişi, sağ kurtarıldı.

Olay, bugün Güvercinlik Mahallesi açıklarında meydana geldi. 'Yağmur Ali' isimli balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yarı batık halde bulunan teknedekilere, çevredeki diğer tekneler yardıma geldi. Teknedeki 7 kişi kurtarıldı. Teknenin çekilmesi için çalışma başlatıldı.