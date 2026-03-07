Olay, bugün Güvercinlik Mahallesi açıklarında meydana geldi. 'Yağmur Ali' isimli balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yarı batık halde bulunan teknedekilere, çevredeki diğer tekneler yardıma geldi. Teknedeki 7 kişi kurtarıldı. Teknenin çekilmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Yarı Batık Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
