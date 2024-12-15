Bodrum'da Yıldırım Düşen Ağaçta 2 Otomobil Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da Yıldırım Düşen Ağaçta 2 Otomobil Yandı

Bodrum\'da Yıldırım Düşen Ağaçta 2 Otomobil Yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yıldırım düşen ağacın altında bulunan 2 otomobil, alev alarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Konacık Mahallesi'nde meydana geldi.

15.12.2024 23:37  Güncelleme: 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yıldırım düşen ağacın altında bulunan 2 otomobil, alev alması sonucu kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu, ağacın altında bulunan 2 otomobil alev aldı. 2 otomobilin alev aldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri tarafından söndürülen yangın sonrası 2 otomobil kullanılmaz hale geldi.

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, Konacık, Bodrum, Güncel, trafik, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Yıldırım Düşen Ağaçta 2 Otomobil Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
19:49 Canlı anlatım Dev maçta ilk gol erken geldi Canlı anlatım! Dev maçta ilk gol erken geldi
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:20:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Yıldırım Düşen Ağaçta 2 Otomobil Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.