MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yıldırım düşen ağacın altında bulunan 2 otomobil, alev alması sonucu kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu, ağacın altında bulunan 2 otomobil alev aldı. 2 otomobilin alev aldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri tarafından söndürülen yangın sonrası 2 otomobil kullanılmaz hale geldi.
Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Yıldırım Düşen Ağaçta 2 Otomobil Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?