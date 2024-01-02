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Bodrum'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmeni kurtardı. Aynı tarihte Bodrum açıklarında yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen de yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bodrum\'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı
02.01.2024 - 12:01,
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Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı, yurt dışına çıkmaya çalışan 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Aralık'ta saat 03.05'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 06.30'da Bodrum açıklarında yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 31 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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