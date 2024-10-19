Bodrum'da Zabıta Ekipleri Çöplük Haline Gelen Yol Kenarlarını Denetledi - Son Dakika
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Bodrum'da Zabıta Ekipleri Çöplük Haline Gelen Yol Kenarlarını Denetledi

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yol kenarına atılan çöplerden iki otobüs firmasını tespit ederek cezai işlem uyguladı. Denetimlerde 2024 yılı içinde çevre kirliliği nedeniyle 446 kişiye toplam 4,4 milyon TL ceza kesildi.

19.10.2024 11:51  Güncelleme: 14:41
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta ekipleri, denetim ve uygulamada yol kenarına atılan çöplerden iki otobüs firmasını tespit ederek, cezai işlem uyguladı.

Bodrum'da Trafik Zabıta ekipleri, Yalı Çiftlik-Bodrum yolu üzerinde yaptıkları denetimde, yol kenarındaki ormanlık alana atılan çöpleri incelemeye aldı. Bilet, tek kullanımlık içecek ve yolcu listesi gibi atıklardan iki otobüs firmasını tespit eden ekipler, ilgili firmalara cezai işlem uyguladı.

Konacık Sanayi Sitesi çevresinde ise çevreye gelişigüzel hafriyat atıldığını gören ekipler, firmayı tespit ederek Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerekli işlemleri yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı içerisinde çevreyi kirletmekten 446 şahıs, işletme ve firmaya toplam 4 milyon 435 bin 932 Türk lirası cezai işlem uyguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Zabıta Ekipleri Çöplük Haline Gelen Yol Kenarlarını Denetledi - Son Dakika

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