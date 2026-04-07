Bodrum'daki Marina Yangınında 7 Motoryat Battı - Son Dakika
Bodrum'daki Marina Yangınında 7 Motoryat Battı

07.04.2026 15:12
Bodrum'daki marinada çıkan yangında 7 motoryat battı, enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki marinada çıkan, 7 motoryatın battığı ve 1 motoryatın da kısmi hasar aldığı yangının ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan motoryatta, 21 Mart'ta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Bodrum'dan 1, Güllük'ten2 liman römorkörü ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de bölgeye gönderildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 'Sisu', 'Dadstoy', 'Sieasta', 'Floating Asset', 'Cher', 'İceberg' ve 'Lulu D Angel' isimli motoryatlar battı, 'Breeze' isimli motoryat hafif hasar aldı. Yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeni ve detaylıca incelenmesi için bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.

DENİZ YÜZEYİNDE OLUŞAN KİRLİLİĞE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangından bir gün sonra, oluşan deniz kirliliği ve tekne enkazlarının kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve marina yetkililerinin koordinasyonunda, alanında uzman lisanslı ekipler bölgeye sevk edildi. Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe müdahale eden ekipler, atıkların yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yanarak batan 7 motoryatın bulunduğu alanda, sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların emniyetli şekilde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Ekonomi, Marina, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Advertisement
