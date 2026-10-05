Bodrum'daki orman yangını 2 uçak ve 6 helikopterle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bodrum'daki orman yangını 2 uçak ve 6 helikopterle kontrol altına alındı

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Bodrum\'daki orman yangını 2 uçak ve 6 helikopterle kontrol altına alındı
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Bodrum'da çıkan orman yangını, 2 uçak ve 6 helikopterin de katıldığı havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz, 102 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA
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