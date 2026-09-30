Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Turgutreis\'te yeni Sahil Güvenlik komutanına hayırlı olsun diledi

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Turgutreis'te yeni Sahil Güvenlik komutanına hayırlı olsun dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan ve üyeler, Turgutreis'teki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Temmuzda görevi Binbaşı Raşit Gödelek'ten devralan Deniz Binbaşı Ali Murat Mahmat'a hayırlı olsun dilendi; Mahmat, gazetecilere limanı ve tesisi gezdirdi.
Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Eren Ayhan ve cemiyet üyesi basın mensupları, Turgutreis'teki Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyarette gazeteciler, temmuzda görevi Binbaşı Raşit Gödelek'ten devralan yeni Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Deniz Binbaşı Ali Murat Mahmat ile bir araya geldi.
Daha önce Yalıkavak 302 Bot Komutanlığı görevini yürüten ve bölge sularına oldukça hakim olan Binbaşı Mahmat'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten cemiyet üyeleri, komutana yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyarette Mahmat, gazetecilere limanı ve tesisi gezdirdi.
Kaynak: AA
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