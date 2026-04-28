Bodrum Genelinde Alt ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Bodrum Genelinde Alt ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

28.04.2026 14:01  Güncelleme: 14:46
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol, yağmur suyu hattı, asfalt ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor. Altyapı mesaisinin tamamladığı noktalarda zaman kaybetmeden üstyapı düzenlemelerine başlayan ekipler, ilçenin cadde ve sokaklarını daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuyor.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol, yağmur suyu hattı, asfalt ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor. Altyapı mesaisinin tamamladığı noktalarda zaman kaybetmeden üstyapı düzenlemelerine başlayan ekipler, ilçenin cadde ve sokaklarını daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bitez ile Müskebi mahallelerini birbirine bağlayan Müderris Caddesi ve caddenin yeni açılan yolunda finişerle asfalt serimini tamamladı. Müskebi Mahallesi Yalıkavak Yolu üzerinde Karayolları tarafından yapılan yeni kavşak ile Bodrum İtfaiye Daire Başkanlığı arasında kalan Üçtepeler Sokak'ta yağmur suyu hattı inşasının ardından asfaltlama işlemi gerçekleştirildi. Her iki bölgede de bordür ve kaldırım imalatlarının bitmesiyle birlikte yol çizgi çalışmaları yapılarak sürecin tamamlanması planlanıyor.

Altyapısı tamamlanan bölgelerde hızlı müdahale

Farklı kurumlarca yürütülen altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda kendi sorumluluk alanındaki üstyapı mesaisine hız veren Bodrum Belediyesi ekipleri, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde de zemin düzeltme işlemlerine başladı. MUSKİ, Aydem ve Telekom'un çalışmalarını bitirdiği bu bölgelerde, asfalt öncesi son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Ayrıca İslamhaneleri, Bağla ve Akçaalan mahallelerini birbirine bağlayan Piren ve Eşşek Kuyusu caddelerinde, MUSKİ ve Aydem çalışmaları sonrası yol betonlama çalışmaları sürdürülüyor.

Fırkateyn Sokak'ta tarihi dokuya hassasiyet

İlçe merkezinde yer alan Fırkateyn Sokak'ta ise Bodrum'un tarihi kimliğine uygun bir çalışma yürütülüyor. Aydem ve MUSKİ'nin altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgeye giren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağın en önemli eksiklerinden yağmur suyu hattını döşüyor. Bölgenin tarihi dokusu göz önüne alınarak, ilgili kuruldan alınan özel izinle yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut granit küp taşlar sökülüyor. Altyapı imalatının tamamlanmasının ardından sokak, yeni tasarım granit küp taşlarla döşenerek aslına uygun bir şekilde vatandaşların kullanımına sunulacak.

Çalışmalar kapsamında Umurca Mahallesi Dere Sokak'ın Derviş Görgün Caddesi ile Artemis Caddesi arasında kalan bölümünde ve Gümüşlük Mahallesi 5200 Sokak'ta asfalt serimi tamamlandı. Derviş Görgün Caddesi'ndeki üstyapı ve düzenleme faaliyetlerinde ise sona yaklaşıldı.

Öte yandan Küçükbük, Farilya, Peksimet ve Akyarlar mahallelerinde yağmur suyu hattı çalışmaları gerçekleştiren ekipler, diğer kurumların kazı çalışmaları sonrasında bozulan yollarda yama asfalt mesaisine devam ediyor.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bodrum'un altyapı ve üstyapı gereksinimlerini kalıcı, akılcı ve estetik çözümlerle gidermek için ekiplerimizle sahadayız. Farklı kurumların çalışmalarını tamamladığı her sokağımızda üstyapı faaliyetlerimize hızla başlıyor, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için özen gösteriyoruz. Fırkateyn Sokak'ta olduğu gibi, kentimizin tarihi dokusunu korumak ve Bodrum kimliğine yakışır işler üretmek temel önceliğimizdir. Amacımız, hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin hak ettiği güvenli, modern ve altyapı sorunu çözülmüş bir Bodrum yaratmaktır. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen yatırım programı ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçe genelindeki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bodrum Genelinde Alt ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum Genelinde Alt ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
