Bodrum Gümbet Dolgu Alanı'nda Kapsamlı Düzenleme

(MUĞLA) - Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı iş birliğiyle Gümbet Dolgu Alanı'nda kapsamlı bir düzenleme çalışması yürütülüyor.

Bodrum Gümbet Dolgu Alanı'nda devam eden düzenleme çalışmaları kapsamında alan içerisinde uzun süredir atıl durumda bulunan tekneler ile izinsiz olarak kurulan iskeleler kaldırılıyor. Alanın kamuya açık ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol, Zabıta, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri koordineli şekilde görev yapıyor.

Düzenlemelerin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zabıta ekipleriyle eş güdümlü yürütülen çalışmalar sayesinde dolgu alanı daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşuyor.

Yetkililer, çalışmaların kıyı alanlarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sahil alanlarından daha etkin şekilde faydalanabilmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Bodrum Belediyesi ekipleri ise kıyı alanlarının korunması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların program dahilinde devam edeceğini bildirdi.