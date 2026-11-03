Bodrum Gürece'de iş yerinde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü, hasar oluştu

Bodrum Gürece'de iş yerinde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü, hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece Mahallesi'ndeki işletmenin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken iş yerinde hasar oluştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gürece Mahallesi'ndeki işletmenin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binanın birinci katını saran alevler, ekipler tarafından söndürüldü.
Yangında iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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