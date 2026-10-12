Bodrum ile Kos arasında oluşan dev hortum denizcilerce cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
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Bodrum ile Kos arasında oluşan dev hortum denizcilerce cep telefonuyla kaydedildi

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Bodrum ile Kos arasında oluşan dev hortum denizcilerce cep telefonuyla kaydedildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sabah saatlerinde denizde dev bir hortum oluştu. Bodrum açıkları ile Yunanistan'ın Kos Adası arasındaki bölgede meydana gelen hortum, bölgede seyir halindeki denizciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında sabah saatlerinde denizde oluşan dev hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bodrum'da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kente aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışlı hava ile birlikte deniz üzerinde fırtına etkisini artırırken, Bodrum açıkları ile Yunanistan'ın Kos Adası arasındaki bölgede dev bir hortum meydana geldi. Deniz üzerinde beliren hortum, bölgede seyir halinde olan denizciler tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: DHA
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