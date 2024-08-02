Bodrum İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Muğla Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanını Ziyaret Etti

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Bodrum İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamada, Bodrum'da iş dünyasını bir araya getirirken, bir yandan ticareti geliştirip diğer yandan da sosyal sorumluluk projeleriyle Bodrum'a fayda sağlamayı hedefleyen derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mete Yılanlı ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilk olarak Vali Akbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette projelerle ilgili bilgi alışverişi yapıldı. Vali Akbıyık, başkan ve yönetime başarılar diledi.

Yönetim kurulu üyeleri daha sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı da ziyaret etti. Ziyarette Muğla ve Bodrum'un gelişmesi için ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.