Bodrum Kent Lokantası'nda Bir Yılda 70 Bini Aşkın Yemek Vatandaşlara Ulaştırıldı

10.02.2026 15:19  Güncelleme: 16:24
Bodrum Belediye A.Ş. tarafından açılan Kent Lokantası, bir yıl içinde 70 bin 169 tabldot yemek üretti. Günlük 300-350 kişiye hizmet veren lokanta, kalori hesaplarıyla hazırlanmış dengeli ve sağlıklı menüler sunuyor.

(MUĞLA)- Bodrum Belediye A.Ş. tarafından hizmete açılan Bodrum Kent Lokantası, geride kalan bir yılda 70 bin 169 tabldot yemek çıkardı. Günlük ortalama 300-350 kişiye hizmet veren lokantada menüler, uzman ekipler tarafından kalori hesabı yapılarak hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından, 10 Şubat 2025 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Bodrum Kent Lokantası'nda, geride kalan bir yılda 70 bin 169 tabldot yemek çıkarıldı. Bunun yanında 827 öğrenci tabldotu da öğrencilere ulaştırıldı. Kent Lokantası'nda uygulanan askıda yemek sistemi kapsamında ise hayırseverler tarafından satın alınan 3 bin 292 tabldot yemek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verildi. Günlük ortalama 300-350 kişiye hizmet verilen Kent Lokantası'nda menüler, uzman ekipler tarafından kalori hesabı yapılarak hazırlanıyor.

"Toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor"

Kent Lokantası'nın yalnızca yemek yenilen mekanlar olmadığını, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma kültürünün hayat bulduğu yerler olduğunu belirten Başkan Tamer Mandalinci, "Geride bıraktığımız bir yılda, vatandaşlarımızın uygun fiyatlı, sağlıklı ve doyurucu yemeklere erişimini sağladık. Kent Lokantası'nda görev yapan ekip arkadaşlarımız yalnızca mutfakta yemek hazırlamakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlıyor. Bu kapsamda tüm mesai arkadaşlarımıza, mutfak ekibimize ve projeye destek veren değerli hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin katkılarıyla, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan bu hizmeti vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çok memnunum, çok beğeniyorum"

Vatandaşlardan Dilek Özal ise sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bir kere deneyeyim dedim, o gün bugündür buradayım. Çok memnunum, çok beğeniyorum. Personel, temizlik, yemeklerin lezzeti, her şey mükemmel. Protein dengesi diyetisyen nezaretinde, çok güzel. Bodrum Belediyesi'ne böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrum Kent Lokantası, uygun fiyatlı, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyerek hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.